Mio padre… Leo Gassmann le parole in difesa del papà

Leo Gassmann ha condiviso alcune parole in difesa di suo padre, sottolineando come il crescere sotto un nome conosciuto comporti spesso difficoltà e pressioni. In un'intervista, ha parlato del rapporto con il genitore e delle sfide di dover distinguersi al di fuori dell’eredità familiare. Le sue dichiarazioni sono state riportate in diversi media, evidenziando il desiderio di chiarire il proprio percorso personale.

Crescere all’ombra di un cognome importante può essere una sfida, ma anche un’occasione per costruire una propria identità. È da questo punto di partenza che prende forma il racconto di Leo Gassmann, che nel corso di un’intervista televisiva ha aperto una finestra intima sulla sua vita, soffermandosi in particolare sul rapporto con il padre Alessandro Gassmann, figura centrale non solo nella sua crescita personale ma anche nella costruzione del suo sguardo sul mondo. Ospite del programma condotto da Francesca Fialdini, il giovane cantautore ha parlato senza filtri, restituendo un’immagine autentica del legame familiare che lo ha accompagnato negli anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leo Gassmann dopo le parole del padre sul duetto Morandi - Tredici Pietro a Sanremo 2026: «Io e papà non siamo la stessa persona, ragioniamo in modo diverso»Per capire meglio, torniamo ai giorni che hanno preceduto la 76ª edizione del Festival. “Mio papà chiedeva solo chiarezza sul regolamento. Stimiamo la famiglia Morandi”: Leo Gassmann spegne le polemiche dopo l’affondo del padre Alessandro su Tredici PietroLeo Gassmann è stato tra gli ospiti che hanno preso parte allo speciale di “Domenica In” dedicato al Festival di Sanremo appena conclusosi.