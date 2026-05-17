L'azienda di rifiuti di Rieti ha introdotto un modello di partecipazione dei lavoratori che sarà influenzato dall'elezione del rappresentante. La legge 762025 ha collegato formalmente la partecipazione decisionale al salario, rendendo più rilevante la rappresentanza dei dipendenti nelle scelte aziendali. La nomina del rappresentante dei lavoratori potrebbe modificare i processi decisionali interni, coinvolgendo direttamente i dipendenti nelle questioni che riguardano l'organizzazione e la gestione dell'azienda.

? Punti chiave Come influenzerà l'elezione del rappresentante i processi decisionali di Asm Rieti?. Perché la legge 762025 lega ora salario e partecipazione decisionale?. Quali nuovi enti collaboreranno per monitorare l'efficacia di questo modello?. Come potrà il caso di Rieti diventare uno standard nazionale?.? In Breve Legame tra legge 762025 e decreto 62 del 30 aprile 2026 sul salario giusto.. Partecipazione basata su 400.000 firme raccolte dalla popolazione per la normativa.. Supporto scientifico dell'Università Roma Tre con il docente Fabio Giulio Grandis.. Presenza di Paolo Trancassini, Michele Nicolai, Giorgio Graziani e Francesco Paolo Capone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calderone: Asm Rieti è il modello per la partecipazione dei lavoratori

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