Rieti | scalino pericoloso su viale Matteucci bus Asm a rischio

A Rieti, su viale Matteucci, si è formato un scalino pericoloso che rappresenta un rischio per i veicoli. Un bus dell’Asm sta attraversando la zona, mentre il dislivello sulla carreggiata rende difficile il transito normale. La situazione interessa la viabilità locale e richiede interventi immediati per garantire la sicurezza di automobilisti e mezzi pubblici.

Un dislivello improvviso sulla carreggiata di viale Matteucci a Rieti sta creando un serio ostacolo per la circolazione veicolare. Il problema, emerso in questi giorni, riguarda un avvallamento trasformato in una sorta di gradino che costringe gli autoveicoli a sobbalzare pericolosamente. La segnalazione proviene da un residente attento che ha notato come i lavori di interramento cavi abbiano lasciato la strada in uno stato non uniforme. L'area critica si trova all'altezza del semaforo con via degli Elci, dove il passaggio dei mezzi pubblici dell'Asm è reso difficoltoso e rischioso. La richiesta della cittadinanza è chiara: serve un intervento immediato per livellare l'asfalto prima che il traffico quotidiano peggiori ulteriormente la situazione.