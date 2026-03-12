Kim Min-Jae, difensore sudcoreano nato nel 1996 e attualmente al Bayern Monaco, è considerato uno dei profili più richiesti dal tecnico del Milan. Dopo aver vestito la maglia del Napoli nella scorsa stagione, il giocatore potrebbe trasferirsi in rossonero durante il calciomercato estivo. La cifra richiesta per il suo acquisto è stata resa nota e suscita interesse tra i tifosi.

Per la difesa Allegri, che avrebbe ricevuto rassicurazioni da Furlani sulle richieste, vuole un giocatore che già conosca il campionato di Serie A e che faccia della fisicità uno dei suoi punti di forza. Un elemento con queste caratteristiche, insomma, da aggiungere a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, i componenti della difesa meno battuta dell'intera Serie A (solo 20 reti incassate). Secondo la 'rosea', uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri è quello di Kim Min-Jae. Classe 1996, il difensore sudcoreano fu protagonista a Napoli, nella stagione 2022-2023, nell'anno dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Kim tra i più apprezzati di Allegri per la difesa: ecco quanto costa

Articoli correlati

Calciomercato Milan, rispunta Kim per la difesa. Tre alternative, tra cui un pupillo di TareIl Milan, alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato, potrebbe tornare su Kim Min-Jae, classe 1996,...

Calciomercato Milan, un difensore top per Allegri: Kim in pole position. Ecco perchéPer la difesa Allegri, che avrebbe ricevuto rassicurazioni da Furlani sulle richieste, vuole un giocatore che già conosca il campionato di Serie A e...

Una raccolta di contenuti su Calciomercato Milan

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Moretto: Ecco perché non è arrivato Disasi; Svelato il tris di nomi che il Milan vuole in estate per una squdra stellare; Milan, scambio con il Parma: Allegri ha il suo centrale; Dominato! Analisi Derby Milan-Inter 1-0 | dei loro chi giocherebbe da noi?.

Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiJean-Philippe Mateta, obiettivo del Milan nella sessione invernale di calciomercato, non è stato convocato per la partita di domenica contro il Nottingham Forest, ha annunciato il suo allenatore ... ilmessaggero.it

Calciomercato, Paletta allo Jangsu di Capello dopo l’addio al MilanAdesso e’ ufficiale: Gabriel Paletta proseguira’ la sua carriera in Cina. Il 32enne difensore italo-argentino, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Milan, e’ stato ingaggiato dal Jiangsu ... affaritaliani.it

#Calciomercato #Milan, è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est facebook

#Calciomercato @acmilan, è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com