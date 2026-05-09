Calcio Prima categoria Play-off e Play-out Bettolle San Quirico e Campiglia | brividi!
Nel calcio di prima categoria, si avvicina un pomeriggio decisivo per le squadre coinvolte nei play-off e play-out. Domani si giocherà una sfida importante in terra aretina, con il Bettolle che affronterà i play-out del Girone E. La partita potrebbe determinare la sorte della squadra biancorossa per la stagione in corso, mentre anche le altre formazioni, come San Quirico e Campiglia, sono pronte a scendere in campo per le rispettive partite.
Si deciderà tutto in un pomeriggio, per il Bettolle: la squadra biancorossa sarà in campo domani pomeriggio in terra aretina per i Play-out del Girone E. Obiettivo: conservare la Prima Categoria. La squadra di Francesco Paesano è però obbligata a vincere, entro i supplementari, contro il Marino Mercato Subbiano: avendo chiuso il campionato in posizione peggiore, infatti, un pareggio manderebbe il Bettolle in Seconda Categoria. Una situazione molto simile a quella del San Quirico, che ha conquistato gli spareggi solo all’ultima giornata e che sfiderà nella sua tana il Cinigiano cercando a tutti i costi il successo per centrare la salvezza....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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