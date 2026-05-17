Calcio Napoli | tre punti a Pisa e Champions conquistata
Il Calcio Napoli ha ottenuto una vittoria per 3-0 in trasferta contro il Pisa, garantendosi matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è conclusa con tre reti segnate dagli azzurri, consolidando la loro posizione in classifica e assicurando l'accesso alla principale competizione europea per club. La vittoria rappresenta un risultato importante per la stagione della squadra, che ha concluso il campionato con questa affermazione.
Calcio Napoli. Lo 0-3 a Pisa porta la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League. Tre punti per la Champions. Il Calcio Napoli chiude la lotta per l’Europa che conta con un secco 0-3 sul campo del Pisa retrocesso, complice anche la sconfitta della Juventus in casa con la Fiorentina. Agli uomini di Conte basterà un punto all’ultima per chiudere la stagione al secondo posto. La Partita. Conte presenta alcune novità rispetto alle ultime uscite. Meret torna tra i pali dopo le ultime non perfette prestazioni di Milinkovic, fascia destra completamente nuova: Di Lorenzo prende il posto dello squalificato Politano, Beukema nei tre dietro al posto del capitano e Elmas a completare la catena. 🔗 Leggi su 2anews.it
Il Punto C: Disastro del Napoli contro il Bologna, ora bisogna prendersi la Champions a Pisa!
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