Calcio Napoli | tre punti a Pisa e Champions conquistata

Il Calcio Napoli ha ottenuto una vittoria per 3-0 in trasferta contro il Pisa, garantendosi matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è conclusa con tre reti segnate dagli azzurri, consolidando la loro posizione in classifica e assicurando l'accesso alla principale competizione europea per club. La vittoria rappresenta un risultato importante per la stagione della squadra, che ha concluso il campionato con questa affermazione.

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