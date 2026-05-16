Domenica 17 maggio 2026 alle 12:00 si sfidano Pisa e Napoli in una partita valida per la giornata di campionato. Il tecnico degli ospiti ha dichiarato l’obiettivo di ottenere tre punti per consolidare la qualificazione alla Champions League. Il Napoli, dopo aver sperato di chiudere il discorso già in precedenza, ha visto sfumare questa possibilità a causa della sconfitta contro il Bologna. Le formazioni delle due squadre vengono annunciate poco prima del calcio d’inizio, con quote e pronostici che si susseguono in vista dell’incontro.

Il Napoli sperava di chiudere il discorso della qualificazione alla Champions già la settimana scorsa ma il ko col Bologna ha rimandato tutto. Ora i partenopei fanno visita al Pisa per centrare la vittoria che vale uno dei primi quattro posti e concludere la stagione con l’obiettivo minimo. La formazione campana ha affrontato diverse problematiche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Napoli (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Conte vuole tre punti per blindare la Champions

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ANNUNCIO 37 GIORNATA SERIE A ENILIVE GIOCANO PISA-NAPOLI DOMENICA 17 MAGGIO 2026 ORE 12:00

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