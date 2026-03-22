Un gran Como non lascia scampo al Pisa, segnando 5 reti e dominando la gara e confermando il quarto posto con tre punti di vantaggio sulla Juventus. È' stato facile per i lariani contro i toscani arrendevoli, il gol di Diao a freddo ha subito messo in chiaro la prestazione dei comaschi. Fabregas lascia in panchina Baturina e Ramon, e schiera Diao e Rodriguez, sugli esterni offensivi, per colpire sulle fasce. Il Como lascia salire il Pisa, nei primi minuti per poi colpire subito in contropiede e come previsto al 4' Diao, colpisce tagliando centralmente, come un coltello nel burro, la difesa pisana per presentarsi da solo davanti a Nicolas e infilarlo in uscita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como, dal lago la vista è sulla Champions: 5-0 al Pisa e tre punti di vantaggio sulla Juve

Articoli correlati

Perché votare sì o no al referendum sulla giustizia. I due punti di vista sulla separazione delle carriereRoma, 27 gennaio 2026 – Si voterà il 22 e 23 marzo (sebbene la data della consultazione è al centro di un contenzioso che è approdato davanti al Tar...

Corsa Champions, volata a tre: analisi dei calendari di Como, Juve e Roma per capire chi può avere un vantaggioBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment...

Tutto quello che riguarda Como dal lago la vista è sulla...

Temi più discussi: L’hotel sul Lago di Como che ti porta fino a St. Moritz in auto d’epoca: ecco cosa succede per i 10 anni; Sul Lago di Como al Cetino, il primo ristorante di Mauro Colagreco in Italia; Palazzo San Gottardo a Como rinasce e diventa un hotel con nuovi punti di vista sul lago; Bellagio, il gioiello del Lago di Como.

Como, dal lago la vista è sulla Champions: 5-0 al Pisa e tre punti di vantaggio sulla JuveUn gran Como non lascia scampo al Pisa, segnando 5 reti e dominando la gara e confermando il quarto posto con tre punti di vantaggio sulla Juventus. È' stato facile per i lariani contro i toscani ... sport.quotidiano.net

Il sogno quarto posto passa dal lago di Como? Per Fabregas restano solo scontri diretti in casaIl quarto posto passerà dal lago di Como? Sembra una frase fatta, ma - calendario alla mano - potrebbe davvero essere così. Ad oggi la classifica. tuttomercatoweb.com

COMO SHOW, CHAMPIONS A RISCHIO La squadra di Fabregas ha annientato per 5-0 il Pisa: ora i lariani sono a tre punti di vantaggio sulla Juventus Il pareggio contro il Sassuolo pesa tanto, con anche la Roma che potrebbe agganciare i bianconeri qu facebook

Il #Como è un bulldozer, Pisa schiantato 5-0. Ora per i lariani la Champions è obiettivo chiaro x.com