Calcio In Seconda Categoria entra nel vivo la corsa ai playoff Gragnolese attenzione al Monzone Pontremoli sfida la Villafranchese

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 26ª giornata del campionato di Seconda Categoria, si delineano le sfide più importanti con il big match tra Salavetitia e Seravezza, mentre quattro squadre della provincia lunigiana si sfidano tra loro. La competizione si avvicina alle fasi decisive, e tra le partite in programma ci sono il confronto tra Gragnolese e Monzone, e la sfida tra Pontremoli e Villafranchese.

La domenica numero 26 del campionato di Seconda Categoria, oltre a mandare in onda il big match Salavetitia Seravezza-Corsanico, chiama a confronto quattro squadre lunigianesi. Al “Luni Paiper Arena“ di Fivizzano, in un derby sentitissimo, ci sono Gragnolese e Monzone, padroni di casa, si fa per dire, sono alla ricerca dei tre punti per mantenersi in piena area spareggi promozione, mentre il glorioso club biancorosso, fra tre mesi festeggia i cento anni, è alla ricerca del colpaccio per assicurarsi il derbissimo della lunigiana orientale e dare continuità alla serie utile che va avanti da cinque turni. Provare a ripartire dopo il ko registrato sette giorni fa sul campo amico contro il Valfreddana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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