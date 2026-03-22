Calcio In Seconda Categoria entra nel vivo la corsa ai playoff Gragnolese attenzione al Monzone Pontremoli sfida la Villafranchese

Nella 26ª giornata del campionato di Seconda Categoria, si delineano le sfide più importanti con il big match tra Salavetitia e Seravezza, mentre quattro squadre della provincia lunigiana si sfidano tra loro. La competizione si avvicina alle fasi decisive, e tra le partite in programma ci sono il confronto tra Gragnolese e Monzone, e la sfida tra Pontremoli e Villafranchese.

La domenica numero 26 del campionato di Seconda Categoria, oltre a mandare in onda il big match Salavetitia Seravezza-Corsanico, chiama a confronto quattro squadre lunigianesi. Al “Luni Paiper Arena“ di Fivizzano, in un derby sentitissimo, ci sono Gragnolese e Monzone, padroni di casa, si fa per dire, sono alla ricerca dei tre punti per mantenersi in piena area spareggi promozione, mentre il glorioso club biancorosso, fra tre mesi festeggia i cento anni, è alla ricerca del colpaccio per assicurarsi il derbissimo della lunigiana orientale e dare continuità alla serie utile che va avanti da cinque turni. Provare a ripartire dopo il ko registrato sette giorni fa sul campo amico contro il Valfreddana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio In Seconda Categoria entra nel vivo la corsa ai playoff. Gragnolese, attenzione al Monzone. Pontremoli sfida la Villafranchese Articoli correlati Seconda categoria: il Monzone è chiamato a reagire, Ricortola e Villafranchese vogliono insistere. Gran derby Pontremoli-Gragnolese. Serricciolo, occasione di riscattoOggi pomeriggio (ore 15) si disputa uno dei match più sentiti della 21ª giornata di Seconda categoria: il derby tra Pontremoli e Gragnolese diretto... Pontremoli torna alla vittoria in Seconda Categoria: Micheli e Ragonesi affondano la Gragnolese 2-0.Il Pontremoli ha superato la Gragnolese per 2-0 domenica 15 febbraio 2026, in un match valido per il campionato di Seconda Categoria disputato allo... Contenuti utili per approfondire Seconda Categoria Temi più discussi: Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria; Designazioni Arbitri Marche - SECONDA CATEGORIA; Calcio Seconda Categoria, nel girone H nessun cambiamento; Scheda squadra Virtus C. Acquapendente. Calcio dilettanti. Derby meldolese in Seconda e scontro al vertice in TerzaQueste le partite delle formazioni forlivesi (fischio d’inizio alle 14.30 salvo indicazione diversa) in questo fine settimana nei campionati ... ilrestodelcarlino.it Calcio 2a Categoria – Sermide, match point promozione sul campo del pericolante GallieraSermide Il Sermide può essere oggi, dopo il Buscoldo, la seconda squadra mantovana a festeggiare il salto di categoria. La formazione biancazzurra è ... vocedimantova.it Durante la sfida di Seconda Categoria girone H tra Acquaviva Calcio e Santa Maria Truentina Castel di Lama, un giocatore di casa è stato assistito dal personale sanitario facebook