Calcio playoff | il Ravenna attende il Cittadella le modifiche alla viabilità nei pressi dello stadio

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita di playoff del campionato di serie C in programma domani sera allo stadio Benelli, tra Ravenna e Cittadella, sono state annunciate possibili modifiche alla viabilità nelle zone circostanti. Queste variazioni saranno attuate solo se ritenute necessarie e includono anche il divieto di somministrare bevande. La partita si svolgerà alle 20 e si prevede un afflusso elevato di tifosi.

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In occasione della partita dei playoff del campionato di serie C che si svolgerà domani mercoledì 13 maggio, alle 20, allo stadio Benelli, tra Ravenna e Cittadella, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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