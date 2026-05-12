Allenamento Inter sorpresa nella rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Lazio | Thuram in gruppo!

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio, l’Inter ha svolto un’allenamento di rifinitura che ha riservato una sorpresa: il giocatore Thuram ha partecipato alla sessione di gruppo. Non sono stati comunicati dettagli sulle scelte di formazione, ma la presenza di Thuram rappresenta un segnale positivo in vista della partita che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma.

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