Nel match tra Cagliari e Torino, l'attenzione è rivolta alla presenza di Mendy che si posiziona da solo in attacco, mentre Zapata e Simeone sono scelti come punte di riferimento per la squadra ospite. La formazione del Torino schiera una difesa a tre, sollevando dubbi su come Mendy possa trovare spazio e occasioni per impensierire la retroguardia avversaria. In mediana, il duello tra Adopo e Prati rappresenta uno dei confronti chiave per il controllo del gioco.

? Domande chiave Come farà Mendy a superare la difesa a tre del Torino?. Chi riuscirà a vincere lo scontro nel centrocampo tra Adopo e Prati?. Come potrà Vlasic scardinare il sistema difensivo di Pisacane?. Quale strategia userà la difesa del Cagliari per fermare Zapata e Simeone?.? In Breve Partenza ore 20.45 domenica 17 maggio 2026 all'Unipol Domus di Cagliari.. Cagliari schiera Caprile, Zappa, Mina, Dossena, Obert, Deiola, Gaetano, Adopo, Palestra e Esposito.. Torino risponde con Paleari, Marianucci, Coco, Ebossi, Ilkhan, Prati, Obrador e Vlasic.. Duello tattico tra la difesa di Mina e Dossena e l'attacco di Zapata e Simeone.. Alle ore 20.45 di questa domenica 17 maggio 2026, l’Unipol Domus di Cagliari ospiterà il confronto diretto tra Cagliari e Torino per la 37ª giornata del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari-Torino: Mendy punta sola, Zapata e Simeone guidano l’attacco

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LIVE Alle 20.45 Cagliari-Torino le ufficiali: D'Aversa punta su Zapata dal 1'. Pisacane recupera Mina(3-4-1-2) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Prati, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

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Discussione della partita: Cagliari vs Atalanta | Serie A | 27 Apr 16:30 UTC reddit