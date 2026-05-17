Cagliari raid notturno in centro | sequestrati farmaci e coltello

Nella notte a Cagliari sono avvenuti alcuni scontri tra i carabinieri e un uomo di 28 anni originario di Selargius. Durante una perquisizione, i militari hanno sequestrato alcuni farmaci e un coltello. Le operazioni sono state condotte nel centro cittadino, dove sono stati trovati gli oggetti nascosti dall’uomo. L’intervento ha portato alla comunicazione di alcune azioni legali nei confronti del giovane, che si trovava nel mirino delle forze dell’ordine.

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? Punti chiave Come sono scoppiati gli scontri tra i carabinieri e il ventottenne?. Cosa hanno trovato i militari durante la perquisizione del giovane di Selargius?. Perché i due soggetti sono stati segnalati alle autorità amministrative?. Quali misure adotterà l'amministrazione per evitare nuovi episodi di bivacco?.? In Breve 92 persone identificate tra Piazza del Carmine e Piazza Matteotti durante il controllo.. Nove cittadini stranieri allontanati per bivacco illegale nelle zone centrali di Cagliari.. Sequestrate 61 pastiglie di antidolorifici e un coltello a serramanico durante l'operazione.. Due giovani di Capoterra e Selargius denunciati per resistenza e possesso di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, raid notturno in centro: sequestrati farmaci e coltello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelfranco, raid notturno nel centro: 5 negozi colpiti dai ladri? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a colpire cinque negozi contemporaneamente? Quali dettagli rivelano le telecamere sulla fuga dei... Raid notturno: Israele colpirebbe i vertici della sicurezzaUn raid notturno delle Forze di difesa israeliane ha colpito il cuore del sistema di sicurezza interno della Islamica, colpendo figure chiave come...