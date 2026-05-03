Castelfranco raid notturno nel centro | 5 negozi colpiti dai ladri

Nella notte a Castelfranco, cinque negozi sono stati colpiti da un raid dei ladri. Secondo le ricostruzioni, i malviventi sono entrati in azione contemporaneamente, lasciando tracce visibili nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le forze dell’ordine stanno analizzando i video per identificare i responsabili e ricostruire l’intera sequenza dei fatti. La zona è stata immediatamente pattugliata per cercare eventuali testimoni o prove utili alle indagini.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a colpire cinque negozi contemporaneamente?. Quali dettagli rivelano le telecamere sulla fuga dei responsabili?. Perché il sindaco chiede un intervento immediato al Prefetto?. Chi sono i responsabili del raid coordinato nel centro storico?.? In Breve Furti notturni tra sabato e domenica al bar Il Castello e rosticceria Il Tronco.. Ladri colpiscono bar Nuovo V3 e gelaterie Cappi e Ciao Ciao in Corso Martiri.. Sindaco Gargano convoca domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.. Carabinieri analizzano telecamere di via Emilia per identificare i responsabili del raid.. Cinque attività commerciali di Castelfranco Emilia sono state colpite da una serie di furti con scasso durante la notte tra sabato e domenica nel centralissimo Corso Martiri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfranco, raid notturno nel centro: 5 negozi colpiti dai ladri Notizie correlate Raffica di furti in centro. Nel mirino dei ladri tabaccherie e negozidi Claudio Roselli Tre furti in altrettante distinte notti nell’arco dell’ultima settimana, per quanto di entità non rilevante, anche se sufficienti... Raid notturno a Centocelle: sette auto saccheggiate in pochi minuti, presi i ladriLa refurtiva è stata interamente recuperata e già restituita ai legittimi proprietari.