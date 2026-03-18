Raid notturno | Israele colpirebbe i vertici della sicurezza

Durante la notte, le Forze di difesa israeliane hanno effettuato un’operazione mirata contro figure di spicco del sistema di sicurezza interno della Islamica, colpendo due persone di rilievo. L’azione si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati, concentrandosi sulla distruzione di queste figure chiave. L’operazione ha avuto luogo in un momento di particolare attenzione internazionale sulla regione.

Un raid notturno delle Forze di difesa israeliane ha colpito il cuore del sistema di sicurezza interno della Islamica, colpendo figure chiave come Gholamreza Soleimani e Ali Larijani. Se le indiscrezioni si confermeranno vere, la perdita di questi due leader rappresenterebbe un colpo durissimo per la stabilità interna di Teheran. Al momento non esiste conferma ufficiale da parte iraniana sullo stato di salute o sulla morte definitiva dei bersagliati, lasciando aperta l’incertezza sugli esiti reali dell’operazione. Le Forze di difesa israeliane hanno comunicato che i raid hanno prodotto risultati significativi in termini di eliminazioni mirate contro elementi legati alla questione palestinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raid notturno: Israele colpirebbe i vertici della sicurezza Articoli correlati Città, basi militari e vertici pasdaran: tutti gli obiettivi di Usa e Israele nei raid contro l’IranNelle prime ore, convulse, dell’attacco all’Iran le poche notizie che filtrano dalla repubblica islamica raccontano di un attacco su vasta scala. La guerra in Iran spacca anche i vertici dell’Ue. Von der Leyen giustifica i raid di Usa e Israele. Costa le risponde: “La libertà non si conquista con le bombe”Gli interessi strategici dell’Europa vengano prima del rispetto delle regole internazionali.