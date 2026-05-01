Un giocatore del Cagliari dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, che lo terrà fuori dalla partita contro il Milan alla fine del campionato. La presenza del calciatore in questa sfida non è prevista, dato che l’operazione è prevista nei prossimi giorni. La partita rappresenta il conclusivo impegno stagionale per entrambe le squadre.

Si avvicina la fine del campionato di Serie A 202526. Mancano solo quattro partite e per il Milan l'obiettivo è a un passo. Per avere la certezza della Champions League sono ancora necessari 6 punti nelle ultime quattro gare dell'anno. L'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri l'ha ribadito più volte: l'obiettivo si può raggiungere anche all'ultima giornata. Chiaramente, nessuno si augura succeda questo. Trovare i tre punti domenica contro il Sassuolo sarebbe un mattoncino importante da impilare per i rossoneri. Ma nel caso in cui serva arrivare all'ultima partita, quindi Milan-Cagliari, con i sardi che a quel punto saranno sicuri della salvezza, dovranno fare a meno di Leonardo Pavoletti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Operazione al ginocchio sinistro per Pavoletti: salta Milan-Cagliari di fine campionato

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