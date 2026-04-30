Cagliari crisi in attacco | Pavoletti fermo dubbi su Mendy e Borrelli

Il club di Cagliari ha annunciato che il suo attaccante Pavoletti si è sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio a Roma. La possibilità che la stagione possa finire anticipatamente è stata confermata, poiché l’intervento è considerato di natura invasiva. La situazione riguarda anche altri due giocatori, Mendy e Borrelli, i cui ruoli sono ancora in dubbio a causa di problemi fisici.

? Cosa sapere Pavoletti subisce artroscopia al ginocchio a Roma con possibile fine stagione per il capitano.. Mendy e Borrelli registrano problemi alla coscia sinistra dopo la sfida contro l'Atalanta.. L’intervento chirurgico al ginocchio sinistro di Pavoletti a Roma segna un momento di svolta per la stagione del Cagliari, mentre i bollettini medici su Mendy e Borrelli delineano il quadro clinico post-Atalanta. Il capitano della squadra sarda ha affrontato un’artroscopia presso la clinica Villa Stuart, operato dal professor Pier Paolo Mariani sotto la supervisione medica di Marco Scorcu. L’esito positivo dell’operazione non cancella la probabile conclusione anticipata del percorso del giocatore con la maglia del club in questa stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, crisi in attacco: Pavoletti fermo, dubbi su Mendy e Borrelli Notizie correlate Leggi anche: Infortunati Cagliari: Pavoletti si è operato al ginocchio, lesione per Borrelli, ma nulla di grave per Mendy Cagliari Atalanta 3-2: doppiette per Mendy e Scamacca, Borrelli nella ripresa regala il successo a Pisacanedi Angelo CiarlettaCagliari Atalanta finisce con un rocambolesco 3-2: doppiette per Mendy e Scamacca, Borrelli nella ripresa regala i tre punti a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cagliari, rebus in attacco per la sfida con l'Atalanta; L'attacco della Dea segna poco, a Cagliari hanno giocato tutti (tranne Sulemana) e non è bastato; Il Milan tra enigma Pulisic e attacco in crisi: digiuno da 16 gare, problemi mentali e tattici, numeri offensivi in caduta e futuro in bilico; Crisi Milan: solo 5 gol nel girone di ritorno, l'attacco di Allegri è ai minimi storici. Cagliari in difficoltà, crisi in attacco: mai più di un gol da 10 giornateLe difficoltà offensive dei rossoblù sono evidenti, con un solo gol nelle ultime 4 partite e pochi marcatori a contribuire alla causa. calciocasteddu.it Cagliari, l’attacco ha di nuovo la coperta cortaInfortuni, interventi chirurgici, pedine non al meglio: reparto offensivo in difficoltà per il Cagliari, verso Bologna e non solo. calciocasteddu.it Bologna-Cagliari, si allunga la lista degli indisponibili tra le fila degli emiliani - facebook.com facebook MATTEO SHOW Berrettini batte 7-5, 6-3 il campione in carica Navone e va ai quarti dell’ATP di Cagliari Seguilo su #DAZN x.com