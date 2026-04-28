Cagliari trionfa allo Sant’Elia | la Dea crolla e perde l’Europa

Il Cagliari ha vinto 3-2 contro l’Atalanta nello stadio Sant’Elia il 27 aprile 2026. La partita ha visto i padroni di casa prevalere sugli avversari, che hanno subito una sconfitta che riduce le possibilità di qualificazione in Europa. La squadra ospite, guidata dall’allenatore Palladino, ha subito questa battuta d’arresto durante il match.

? Cosa sapere Cagliari batte Atalanta 3-2 allo Stadio Sant’Elia il 27 aprile 2026.. La sconfitta della squadra di Palladino compromette le speranze europee per la Dea.. Sardegna, 27 aprile 2026: il Cagliari strappa una vittoria cruciale per la salvezza sul campo dell’Atalanta con un netto 3-2, infrangendo i sogni di una posizione in classifica europea per la Dea. Il match allo Stadio Sant’Elia è stato un colpo di scena brutale. In meno di un minuto dopo l’inizio della ripresa, Gennaro Borrelli ha siglato il gol definitivo, sancendo il destino della gara. Prima di quel momento, la contesa era stata un susseguirsi di colpi: Gianluca Scamacca aveva già messo a segno due reti per l’Atalanta, portando il punteggio sul 2-2 al termine del primo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari trionfa allo Sant’Elia: la Dea crolla e perde l’Europa Notizie correlate Cagliari-Atalanta il pronostico: per la Dea ultima chiamata per l'EuropaI nerazzurri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, si affidano al campionato per sperare di tornare in campo internazionale Dopo l'eliminazione... Cagliari: nasce il nuovo centro a Sant’Elia per i giovani del quartiereL’amministrazione di Cagliari ha dato il via operativa a un nuovo progetto sociale nel quartiere Sant’Elia, inaugurando presso l’ex asilo di Via... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cagliari, incendio in cantina nel quartiere Sant’Elia; Il ricercatore di Cagliari Christian Migliarese trionfa negli Usa: premio per la lotta ai tumori. Cagliari, chiude il Mercato civico di Sant’Elia: diventerà un emporio solidaleDopo quasi 28 anni di vita chiude il Mercato civico di Sant’Elia. Inaugurato il 14 dicembre 1997, da anni era in grossa difficoltà con appena tre operatori rimasti. La decisione ufficiale è stata ... unionesarda.it Cagliari: è pronto il progetto del nuovo Sant'EliaSecondo quanto riporta Ansa.it,il progetto tecnico e architettonico per il nuovo Sant'Elia sarebbe pronto, la settimana ventura gli emissari del gruppo americano interessati alla realizzazione dello ... calciomercato.com Il Comitato "Ravagnese-Sant’Elia-Saracinello" presenta una proposta articolata ai candidati alla presidenza della Circoscrizione - facebook.com facebook