Cagliari | nasce il nuovo centro a Sant’Elia per i giovani del quartiere

A Cagliari è stato aperto un nuovo centro nel quartiere Sant’Elia, situato nell’ex asilo di Via Schiavazzi. L’obiettivo è offrire uno spazio di aggregazione e supporto ai giovani tra i 5 e i 21 anni del quartiere. Il progetto ha ricevuto l’autorizzazione dall’amministrazione comunale, che ha reso operativo il centro a partire da questa settimana.

L’amministrazione di Cagliari ha dato il via operativa a un nuovo progetto sociale nel quartiere Sant’Elia, inaugurando presso l’ex asilo di Via Schiavazzi un centro di prossimità destinato ai giovani tra i 5 e i 21 anni. L’iniziativa si inserisce nel piano per l’innovazione dei servizi educativi di inclusione sociale, finanziato attraverso i fondi del programma PN Metro Plus 21-27, con l’obiettivo di trasformare le zone più isolate della città in spazi di partecipazione attiva. Oltre l’assistenzialismo: una progettazione basata sui bisogni reali. Non si tratta di una semplice apertura di spazi fisici, ma di un modello che punta a cambiare la gestione dei servizi nei quartieri cagliaritani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: nasce il nuovo centro a Sant’Elia per i giovani del quartiere Il comitato Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro sul Masterplan di QuartiereIl Comitato di quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro di aggiornamento costante del Masterplan di Quartiere, uno... Nasce un nuovo ’centro giovani’: "Diventerà un presidio sociale"Nasce a Vetto un nuovo spazio per giovani nell’ambito della sicurezza urbana e della socialità dell’intera comunità vettese e non solo. Temi più discussi: Inaugurazione del Centro di Quartiere di Sant'Elia; Nuovo stadio, raggiunta l'intesa fra Comune e Cagliari Calcio; Cagliari, non solo calcio: hotel, sale congressi e centro benessere. Ecco il nuovo stadio 'Gigi Riva'; 33 milioni per alloggi accessibili e sostenibili: la Giunta avvia la riprogrammazione del FESR 2021-2027 per l’edilizia residenziale pubblica e sociale. Sant’Elia, nasce il Centro di Quartiere per i giovani e l’inclusioneInaugurato a Cagliari il Centro di Quartiere di Sant’Elia: servizi educativi e inclusione per giovani dai 5 ai 21 anni ... cagliaripad.it Cagliari, a Sant’Elia apre il quinto Centro di quartiere: servizi e opportunità per i giovaniQuesta mattina è stato inaugurato il nuovo Centro di quartiere a Sant’Elia, in via Schiavazzi, all’interno dello stesso stabile che ospita il Centro di Salute. Un’apertura importante per il territorio ... vistanet.it Amore di Calabria Il convento di Sant'Elia di Galatro Cubasina - RC (X-XI secolo) Cubasina ai più non dirà nulla. É una località sui monti tra Giffone e Galatro, nella Piana di Gioia Tauro. Un posto quasi isolato, molto difficile da raggiungere, dove sorgo - facebook.com facebook