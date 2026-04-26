Tragedia in casa | cade dalle scale e muore

Un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale in una abitazione di Vitulazio, in Viale Kennedy Prima Traversa. L'incidente è avvenuto in un contesto domestico e sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è deceduto. Le autorità stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tragedia a Vitulazio in Viale Kennedy Prima Traversa, dove uomo ha perso la vita cadendo dalle scale.Si tratta di Secondino Cafaro, 54enne. A dare l'allarme il fratello. All'arrivo dell'ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo presentava una vistosa.🔗 Leggi su Casertanews.it Torino, neonato cade dalle braccia della madre colta da malore e sbatte la testa: è gravissimo Notizie correlate Cade dalle scale in casa: grave una 43enneEra da poco passata l’ora di pranzo, alle 13 circa, quando a San Giovanni in Marignano, nella frazione di Pianventena, una donna di 43 anni è rimasta... Torino, bimbo cade dalle scale mentre è in braccio alla mamma e muore. Accertamenti in corsoForse un malore improvviso mentre teneva in braccio il suo bambino di cinque mesi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jerzu, tragedia in casa: cade nel camino acceso e muore; Cade dal balcone mentre pulisce casa; Tragica fatalità a Jerzu: un uomo cade nel camino acceso e muore da solo in casa; Tragedia in casa: batte la testa in bagno e muore. Tragedia in casa: cade dalle scale e muoreTragedia a Vitulazio in Viale Kennedy Prima Traversa, dove uomo ha perso la vita cadendo dalle scale. casertanews.it Tragedia in giardino, cade dall'albero che stava potando: è morto il 75enne Silvano Matteo BevilacquaARZIGNANO. Si chiama Silvano Matteo Bevilacqua ed aveva 75 anni l'uomo che ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di manutenzione nel proprio giardino. L'allarme è scattato nella serata di ie ... ildolomiti.it La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia familiare avvenuta a Catanzaro è attualmente ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto Giannina Gaslini in prognosi riservata, ma il quadro clinico mostra segnali incoraggianti. Secondo quanto riferito - facebook.com facebook Nel 40esimo anniversario della tragedia di #Chernobyl il #Papa ricorda le vittime del peggior disastro della storia e richiama la Comunità internazionale sui rischi del nucleare. “A tutti i livelli prevalgano discernimento e responsabilità” x.com