Bimbo si nasconde in una lavatrice ma rimane intrappolato Salvato dai vigili del fuoco

Un bambino si è nascosto all’interno di una lavatrice a gettoni, rimanendo intrappolato all’interno dell’apparecchio. I genitori, che lo cercavano con preoccupazione, hanno chiamato i vigili del fuoco quando hanno scoperto la sua assenza. I soccorritori sono intervenuti e hanno estratto il bambino senza che il ciclo di lavaggio fosse iniziato. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

I genitori lo cercavano. E mentre la paura e l'angoscia li tormentava, lui si trovava all'interno di una lavatrice a gettoni che fortunatamente non ha mai iniziato il ciclo di lavaggio. Protagonista della disavventura - riportata nei giorni scorsi dal Corriere di Arezzo - un bimbo di circa 5 anni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso: salvato dai vigili del fuocoL’animale, precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente. Ponte Lambro, cagnolino intrappolato in una tubazione di scolo dell’acqua: salvato dai vigili del fuocoPonte Lambro (Como), 6 aprile 2026 – Un cagnolino era rimasto intrappolato nella tubazione di scolo delle acque chiare a Ponte Lambro, in provincia... Argomenti più discussi: Bimbo si nasconde in una lavatrice ma rimane intrappolato. Salvato dai vigili del fuoco; Bimbo di 4 anni si nasconde nella lavatrice e resta chiuso; Pasqua e Pasquetta a Torino; Cosa si nasconde nella borsa degli uomini?. Emilia Romagna. Partorisce e nasconde neonato in freezer. Il bimbo è mortoE' accaduto a Migliarino (Ferrara). Dopo il parto, la donna è corsa in ospedale con un'emorragia ed è entrata in coma. I medici sapevano che si trattava di un aborto o di un parto prematuro, ma il ... quotidianosanita.it Il bimbo perde la vita in un incidente in autostrada mentre viaggiava in sella con il padre; le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto - facebook.com facebook Alberto Angela: «Io, bimbo, e le dirette di papà sulle imprese dell'Apollo 8. Lui capiva il futuro» x.com