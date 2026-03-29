sentiero scivoloso ciclista cade dalla bici e sbatte la testa

Un ciclista è caduto da una bicicletta mentre percorreva un sentiero, probabilmente a causa della presenza di foglie sul terreno. Durante la caduta, ha colpito la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza al coinvolto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

È scivolato dalla bicicletta, probabilmente a causa dell’ingente quantità di fogliame presente sul terreno, e ha sbattuto la testa. L’incidente, avvenuto lungo un sentiero in località Val del Pintarel (Susà di Pergine), ha visto coinvolto un ciclista di 52 anni che si trovava in compagnia di tre amici. Sono stati proprio loro a dare l’allarme alla Centrale unica di emergenza, attorno a mezzogiorno di sabato 28 marzo 2026. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino e speleologico trentino delle stazioni di Pergine Valsugana e Levico Terme, oltre all’elicottero di emergenza. L’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato elitrasportato all’ospedale dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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