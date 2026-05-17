Buscherini 50 anni dopo Otello rivive nel museo realizzato dagli amici

A cinquant’anni dalla scomparsa, il nome di Otello torna a vivere attraverso un museo dedicato, realizzato dagli amici che lo hanno conosciuto. La struttura raccoglie oggetti e ricordi che testimoniano il suo passaggio, mantenendo vivo il suo ricordo tra chi ha condiviso momenti e ricordi con lui. Stefano Benzoni descrive il processo di conservazione della memoria come un atto di rivitalizzazione, in cui nulla si perde e tutto può essere riscoperto nel tempo.

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di Stefano Benzoni "Nulla e nessuno si dimentica, tutto viene archiviato nei cassetti della nostra memoria e lì rimane fino a quando tu non gli dai nuovamente voce". Concetti e parole di Luciano Sansovini, dal 2003 presidente nonché ideatore dell’associazione che porta il nome dell’indimenticabile Otello Buscherini, il motociclista forlivese scomparso il 16 maggio del 1976 durante una gara delle 250 al Mugello. Cinquant’anni fa. In occasione del quarantennale, nel maggio 2016, per ricordare l’amico e il campione, Sansovini ha avuto l’idea di mettere in piedi e inaugurare la Casa dei Ricordi che è riduttivo definire un museo: un tempio del motociclismo romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buscherini, 50 anni dopo. Otello rivive nel museo realizzato dagli amici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forlì non dimentica il "Busca": a 50 anni dal tragico schianto, l'omaggio a Otello BuscheriniIl rombo dei motori che cinquant’anni fa si spegneva tragicamente sul circuito del Mugello continua a echeggiare forte tra le strade di Forlì, città... Salerno celebra Mario Napoli: 50 anni dopo rivive il suo genioVenerdì 17 aprile, alle ore 16, la Sala Bottiglieri di Palazzo Provinciale a Salerno ospiterà un evento dedicato alla memoria di Mario Napoli, a... Buscherini, 50 anni dopo. Otello rivive nel museo realizzato dagli amiciIeri la commemorazione del motociclista morto al Mugello nel 1976: al cimitero c’erano 80 appassionati. Tanti i cimeli in via Caprera . msn.com