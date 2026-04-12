Salerno celebra Mario Napoli | 50 anni dopo rivive il suo genio

Venerdì 17 aprile alle 16, la Sala Bottiglieri di Palazzo Provinciale a Salerno ospiterà un evento in ricordo di Mario Napoli, a cinquant’anni dalla sua morte. L’iniziativa è dedicata a commemorare la figura di Napoli, figura significativa nel panorama locale, e si svolgerà nella stessa location dove sono conservate alcune delle sue opere e documenti. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di persone legate alla sua vita.

Venerdì 17 aprile, alle ore 16, la Sala Bottiglieri di Palazzo Provinciale a Salerno ospiterà un evento dedicato alla memoria di Mario Napoli, a distanza di cinquant’anni dalla sua scomparsa. L’incontro, intitolato Ricordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa, è promosso dal Centro per l’Archeologia Alfonso de Franciscis e Mario Napoli in stretta sinergia con la Direzione Musei Regionali della Campania, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e la Fondazione Paestum, beneficiando del patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno, della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno. L’eredità scientifica tra innovazione tecnica e formazione giovanile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno celebra Mario Napoli: 50 anni dopo rivive il suo genio Milly Carlucci riporta in TV “Canzonissima”: un classico della Rai rivive dopo 50 anni.Dopo oltre mezzo secolo di assenza, il celebre programma “Canzonissima” è pronto a tornare sul piccolo schermo in primavera, affidato alla conduzione... Leggi anche: Il genio di Battiato rivive al Maxxi, Giuli: “Il suo mondo irrorato dal Sacro. Ha rivoluzionato la canzone italiana”