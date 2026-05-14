Forlì non dimentica il Busca | a 50 anni dal tragico schianto l' omaggio a Otello Buscherini
Il rombo dei motori che cinquant’anni fa si spegneva tragicamente sul circuito del Mugello continua a echeggiare forte tra le strade di Forlì, città che non ha mai smesso di amare il suo campione. Il 16 maggio 1976 rimane una data scolpita nel cuore della Romagna motoristica, il momento in cui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Friuli, 50 anni dal sisma: a Pinzano un treno per rendere omaggio alla solidarietà degli alpiniÈ arrivato intorno alle 9 a Pinzano al Tagliamento il treno degli Alpini, convoglio storico che rientra nel programma delle celebrazioni del 50esimo...
L'Italposa Softball Forlì torna finalmente a giocare sul diamante del BuscheriniDopo ben sei trasferte consecutive, l’Italposa Softball Forlì torna finalmente a giocare sul diamante del polisportivo Buscherini di Forlì.