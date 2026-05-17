Buckingham Palace si trasforma in una discoteca | il gesto di re Carlo spiazza tutti

Durante un evento speciale, i giardini di Buckingham Palace sono stati aperti al pubblico, con più di 4.000 persone presenti. In questa occasione, re Carlo III si è esibito come DJ, maneggiando la consolle e facendo ascoltare musica ai presenti. La scena ha coinvolto l’intera area, creando un’atmosfera di festa e sorpresa tra i partecipanti. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei testimoni, che hanno riferito di aver assistito a un momento insolito per una residenza reale.

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Immaginate i giardini di Buckingham Palace trasformati in una festa dance con oltre 4000 persone. Ora aggiungete un dettaglio: dietro la consolle non c’è un dj qualunque, ma re Carlo III in persona. Non è la trama di una commedia britannica, ma quello che è realmente accaduto ieri durante uno degli eventi più insoliti nella storia recente della monarchia. Il sovrano ha ospitato un garden party straordinario per celebrare il 50° anniversario della King’s Trust, l’organizzazione benefica che da mezzo secolo si dedica al supporto dei giovani in difficoltà. Un traguardo importante che meritava una festa all’altezza, e Carlo ha deciso di renderla davvero memorabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Buckingham Palace si trasforma in una discoteca: il gesto di re Carlo spiazza tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Mi piacerebbe vivere a Buckingham Palace”. Il viaggio di Carlo III negli UsaLa visita ufficiale negli Stati Uniti di Re Carlo III e della regina Camilla aveva uno scopo preciso ed evidente per tutti: ricucire i rapporti... Buckingham Palace conferma la visita di re Carlo negli UsaLa visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti si svolgerà come previsto. Le scuderie di Sua Maestà si trasformano: arriva un temporary store natalizio a Buckingham PalaceQuest’anno Londra si prepara al Natale con una novità che profuma di tè caldo, luci soffuse e… regalità. Per la prima volta, le scuderie di Buckingham Palace — le Royal Mews — hanno aperto le loro ... donnamoderna.com La Regina Camilla sconvolge Buckingham Palace: vittima (per finta) e detective nel nuovo romanzo di Peter JamesLa Regina Camilla diventa protagonista di un giallo su sua stessa richiesta: nel nuovo romanzo The Hawk Is Dead, firmato da Peter James, la sovrana si trasforma in detective all’interno di un intrigo ... panorama.it