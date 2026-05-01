Mi piacerebbe vivere a Buckingham Palace Il viaggio di Carlo III negli Usa

Durante la visita ufficiale negli Stati Uniti, il re e la regina hanno incontrato rappresentanti governativi e partecipato a eventi pubblici. L’obiettivo principale era rafforzare i legami tra i due paesi, con incontri e dichiarazioni che hanno segnato la presenza della monarchia britannica in ambito internazionale. La visita ha incluso anche momenti di confronto su questioni di politica e cultura, senza annunci di accordi formali.

La visita ufficiale negli Stati Uniti di Re Carlo III e della regina Camilla aveva uno scopo preciso ed evidente per tutti: ricucire i rapporti diplomatici tra Washington e Londra. I sovrani sono riusciti a destreggiarsi con grande maestria tra le intemperanze di Trump, sfoderando la stessa sobrietà venata di ironia che contraddistingueva l’atteggiamento della regina Elisabetta. La grazia e la cortesia, inoltre, non hanno impedito a Carlo III di chiedere con fermezza il sostegno statunitense all’Ucraina durante il suo discorso al Congresso. Chi temeva che il Re potesse essere umiliato da Trump dovrà ricredersi. Il presidente americano sembra sempre più affascinato dall’aura di potere e mistero che circonda la monarchia, complice anche una scoperta inaspettata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Mi piacerebbe vivere a Buckingham Palace”. Il viaggio di Carlo III negli Usa How William and Harry Keep Diana With Them #royalfamily Notizie correlate Buckingham Palace conferma la visita di re Carlo negli UsaLa visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti si svolgerà come previsto. Re Carlo III in visita a New York, mentre Trump imbarazza Buckingham PalaceDopo il suo incontro con Donald Trump, alla Casa Bianca, Re Carlo III proseguirà la sua visita ufficiale negli Stati Uniti dirigendosi a New York. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Mi piacerebbe vivere a Buckingham Palace. Il viaggio di Carlo III negli Usa; Trump, origini nobili? Sognavo di vivere a Buckingham Palace. Mi piacerebbe vivere a Buckingham Palace. Il viaggio di Carlo III negli UsaI reali britannici hanno portato a termine la missione diplomatica a Washington, contrastando con garbo e ironia l’esuberanza e l’incostanza del presidente Trump ... ilgiornale.it