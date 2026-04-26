Buckingham Palace ha annunciato che la visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti si terrà come programmato. La delegazione reale partirà per un viaggio ufficiale negli Stati Uniti, senza modifiche ai dettagli già comunicati. La visita include incontri ufficiali e eventi pubblici, secondo il calendario già stabilito.

La visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti si svolgerà come previsto. Lo ha annunciato oggi il palazzo reale, a seguito alla sparatoria avvenuta durante un gala per i media a Washington a cui ha partecipato il presidente Donald Trump. "A seguito di discussioni su entrambe le sponde dell'Atlantico nel corso della giornata, e seguendo il consiglio del Governo, possiamo confermare che la visita di Stato delle Loro Maestà si svolgerà come previsto", ha affermato Buckingham Palace in una dichiarazione. Durante la visita di Stato di quattro giorni, organizzata per onorare lo storico rapporto tra Gran Bretagna e Stati Uniti in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana, Carlo e Camilla visiteranno Washington e New York.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buckingham Palace conferma la visita di re Carlo negli Usa

Royal Diplomacy In Focus As King Charles To Visit US During Iran War Tensions | Latest News | N18G

Notizie correlate

Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in UsaBuckingham Palace ha dichiarato che oggi si terranno "diverse discussioni" con i colleghi statunitensi per stabilire se la sparatoria di Washington...

Un libro di Sarah Ferguson? Buckingham Palace trema già e Carlo è pronto a querelare(Adnkronos) – Un libro di Sarah Ferguson sui suoi rapporti e su quelli di Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein potrebbe far tremare...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Buckingham Palace conferma la visita di re Carlo negli Usa; Oggi i cento anni dalla nascita di Elisabetta II, la festa a Buckingham Palace; Ricevimento a Buckingham Palace con tutta la famiglia reale inglese per il centenario della nascita della regina Elisabetta II d'Inghilterra. Guarda le foto; Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in Usa.

Buckingham Palace conferma la visita di re Carlo negli UsaLa visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti si svolgerà come previsto. ansa.it

Sparatoria a Washington, Buckingham Palace valuta l'impatto sulla visita di re CarloAlla vigilia della partenza di re Carlo III per gli Stati Uniti, la sparatoria a Washington getta un'ombra improvvisa sul viaggio. Buckingham Palace conferma una serie di discussioni con le autorità ... msn.com

Sawe, 29 anni, ha tagliato il traguardo di fronte a Buckingham Palace dopo 1 ora, 59 minuti e 30 secondi - facebook.com facebook

Buckingham Palace valuta la visita di Re Carlo dopo la sparatoria #sparatoria x.com