Bruxelles cambia linea e celebra Magyar | fondi all' Ungheria e spinta agli aiuti all' Ucraina

La Commissione Europea ha annunciato che collaborerà con il nuovo governo ungherese di Peter Magyar per sbloccare i fondi europei destinati al paese, una volta che il governo sarà insediato. La decisione arriva dopo un cambiamento di posizione rispetto alle precedenti tensioni e prevede anche un aumento degli aiuti all'Ucraina. La Commissione ha affermato che i fondi sono meritatamente destinati al popolo ungherese.

La Commissione Europea lavorerà "intensamente" con il nuovo governo ungherese di Peter Magyar, quando si sarà insediato, per sbloccare i fondi Ue destinati all'Ungheria, perché il "popolo ungherese" li "merita". E lavorerà anche per sbloccare il prestito da 90 miliardi di euro che l'Ue ha promesso all'Ucraina per finanziarla nel 2026-27. Lo spiega la presidente Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Bruxelles, dopo il collegio dei commissari, all'indomani della vittoria di Tisza nelle elezioni ungheresi. Von der Leyen, che preferisce una comunicazione unidirezionale, ha scelto di spiegare i contenuti del collegio dei commissari non in sala stampa, come si fa di solito in questi casi per consentire un numero congruo di domande, ma al Vip Point, dove le domande dei giornalisti possono essere ridotte al minimo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bruxelles cambia linea e celebra Magyar: fondi all'Ungheria e spinta agli aiuti all'Ucraina Leggi anche: Elezioni Ungheria, cosa cambia per l'Ue con Magyar: dall'allargamento all'Ucraina al prestito per Kiev e il futuro bilancio Ungheria, dall'Europa ai rapporti con Trump e il dossier Ucraina: cosa cambia con la vittoria di MagyarLa lunga era di Viktor Orbán si chiude con un esito che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile: la vittoria elettorale di Peter Magyar.