Brunello | Mestre è cambiata La sicurezza si fa con spazi riqualificati e studenti

Dopo cinque anni trascorsi in Consiglio comunale, un esponente politico ha annunciato una nuova candidatura nel 2026, sostenendo il candidato sindaco della Lega. Nel corso di un'intervista, ha commentato i cambiamenti avvenuti a Mestre, affermando che negli ultimi anni la città si è trasformata, e che per migliorare la sicurezza si devono riqualificare gli spazi pubblici e coinvolgere gli studenti. La sua esperienza nelle municipalità precedenti lo ha portato a sottolineare l'importanza di interventi concreti per il territorio.

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