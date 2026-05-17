Brunello | Mestre è cambiata La sicurezza si fa con spazi riqualificati e studenti
Dopo cinque anni trascorsi in Consiglio comunale, un esponente politico ha annunciato una nuova candidatura nel 2026, sostenendo il candidato sindaco della Lega. Nel corso di un'intervista, ha commentato i cambiamenti avvenuti a Mestre, affermando che negli ultimi anni la città si è trasformata, e che per migliorare la sicurezza si devono riqualificare gli spazi pubblici e coinvolgere gli studenti. La sua esperienza nelle municipalità precedenti lo ha portato a sottolineare l'importanza di interventi concreti per il territorio.
Cinque anni in Consiglio comunale, dopo un lungo percorso nelle municipalità, e una nuova candidatura nel 2026 con la Lega a sostegno del candidato sindaco Simone Venturini. Riccardo Brunello, 38 anni, residente a Mestre, rivendica il lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi anni: dalla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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