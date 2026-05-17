Brunello | Mestre è cambiata La sicurezza si fa con spazi riqualificati e studenti

Da veneziatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque anni trascorsi in Consiglio comunale, un esponente politico ha annunciato una nuova candidatura nel 2026, sostenendo il candidato sindaco della Lega. Nel corso di un'intervista, ha commentato i cambiamenti avvenuti a Mestre, affermando che negli ultimi anni la città si è trasformata, e che per migliorare la sicurezza si devono riqualificare gli spazi pubblici e coinvolgere gli studenti. La sua esperienza nelle municipalità precedenti lo ha portato a sottolineare l'importanza di interventi concreti per il territorio.

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Cinque anni in Consiglio comunale, dopo un lungo percorso nelle municipalità, e una nuova candidatura nel 2026 con la Lega a sostegno del candidato sindaco Simone Venturini. Riccardo Brunello, 38 anni, residente a Mestre, rivendica il lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi anni: dalla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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