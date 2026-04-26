La sicurezza urbana non si riduce alla presenza delle forze dell’ordine, ma coinvolge anche il rispetto del decoro e la cura degli spazi pubblici. La vivacità sociale e l’attività economica contribuiscono a creare un ambiente più sicuro, mentre il senso civico dei cittadini rappresenta un elemento fondamentale. In questa visione ampia, l’impegno della comunità si combina con interventi concreti per migliorare la qualità della vita nelle aree pubbliche.

PISTOIA Sicurezza non significa solamente presenza delle forze dell’ordine. È un tema ampio e trasversale, che finisce con il ricomprendere decoro e pulizia degli spazi pubblici, presenza di presidi sociali, vivacità economica di un territorio, senso civico. Il tema è stato discusso e approfondito giovedì pomeriggio in una tavola rotonda organizzata dall’Acli provinciale assieme alla sezione pistoiese dell’associazione ‘Più Uno’ nella sala parrocchiale della chiesa di San Biagio in Cascheri. Ad aprire il confronto i saluti istituzionali del presidente di Acli provinciali Pistoia Tommaso Braccesi e l’introduzione di Giuseppe Corizzo, dell’associazione Più Uno: "Quello della sicurezza è un tema importantissimo che nel tempo però si è fatto slogan.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non bastano leggi e divise. La sicurezza si fa con decoro . E con una impegnata vita sociale

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