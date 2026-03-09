Inferno di fuoco nella notte | 6 furgoni bruciano in strada

Nella notte, in Via Caselle a Bedizzole, sei furgoni sono stati coinvolti da un incendio che ha causato un incendio di vaste proporzioni. Le fiamme hanno avvolto i veicoli in una zona industriale alla periferia del paese, creando grande allarme tra i residenti e le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Pauroso incendio nella notte in Via Caselle a Bedizzole, zona industriale alla periferia est del paese. Da quanto si appreso fino a questo momento, per cause ancora in corso di accertamento ben 6 furgoni hanno preso fuoco, il primo intorno alle 3.30: erano parcheggiati all'esterno di un'azienda specializzata in servizi di lavanderia. L'allarme è stato lanciato da un passante. La repentina mobilitazione ha coinvolto in primis i Vigili del Fuoco volontari di Desenzano, con il supporto di squadre arrivate da Salò e Brescia: ci sono volute più di tre ore per domare le fiamme, la buona notizia è che non si registrano feriti. Gli accertamenti sono in corso: le indagini sulle origini del rogo, di cui al momento non si cononoscono le cause, sono state affidate ai Carabinieri di Desenzano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Inferno di fuoco nella notte. Nessun ferito, salvato un canedi Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Notte di paura in Via Borro della Madonna a San Giovanni. Inferno di fuoco nella notte: morta una donna, 9 persone in ospedaleÈ stata una notte terribile quella appena trascorsa nella zona di Via Monte Nero in città, quartiere Sant'Eustacchio a sud di Borgo Trento e a ovest... How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Contenuti e approfondimenti su Inferno di fuoco nella notte 6 furgoni... Temi più discussi: Iran, il video di Teheran in fiamme: Israele scatena inferno; Inferno di fuoco a Sabbionara: le fiamme carbonizzano 300 tori. Sopravvissuti 500 capi grazie all’uso di ventilatori speciali; Inferno di fuoco in una stalla (VIDEO): fiamme e fumo altissimi, visibili a chilometri di distanza. Enorme dispiegamento di vigili del fuoco; Iran, raid di Israele sulla raffineria: inferno di fuoco a Teheran. Inferno di fuoco in una stalla ad Avio, 120 pompieri impegnati per ore per domare le fiamme: morti circa 300 tori, in corso le operazioni di bonificaAVIO. E' tempo di primi bilanci dopo il devastante incendio che nella serata di ieri, lunedì 2 marzo, ha completamente distrutto l’allevamento di tori dell’azienda agricola Monte Stivo, uccidendo cent ... ildolomiti.it Iran, raid di Israele sulla raffineria: inferno di fuoco a Teheran(Adnkronos) – I raid di Israele trasformano Teheran in un inferno di fuoco. L’Idf colpisce impianti petroliferi nell’area della ... cremonaoggi.it Gli ultimi minuti di vita sono stati un inferno”, ha raccontato il padre di Davide Borgione ospite a Verissimo. Il dolore della famiglia si è fatto sentire forte anche nelle parole della madre: “Addirittura è stato derubato, non so come si possa fare una cosa del gener - facebook.com facebook "Vi parlo dall'inferno di Teheran", il video del giornalista nel cuore dell'incendio x.com