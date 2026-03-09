Inferno di fuoco nella notte | 6 furgoni bruciano in strada

Da bresciatoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, in Via Caselle a Bedizzole, sei furgoni sono stati coinvolti da un incendio che ha causato un incendio di vaste proporzioni. Le fiamme hanno avvolto i veicoli in una zona industriale alla periferia del paese, creando grande allarme tra i residenti e le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Pauroso incendio nella notte in Via Caselle a Bedizzole, zona industriale alla periferia est del paese. Da quanto si appreso fino a questo momento, per cause ancora in corso di accertamento ben 6 furgoni hanno preso fuoco, il primo intorno alle 3.30: erano parcheggiati all'esterno di un'azienda specializzata in servizi di lavanderia. L'allarme è stato lanciato da un passante. La repentina mobilitazione ha coinvolto in primis i Vigili del Fuoco volontari di Desenzano, con il supporto di squadre arrivate da Salò e Brescia: ci sono volute più di tre ore per domare le fiamme, la buona notizia è che non si registrano feriti. Gli accertamenti sono in corso: le indagini sulle origini del rogo, di cui al momento non si cononoscono le cause, sono state affidate ai Carabinieri di Desenzano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Inferno di fuoco nella notte. Nessun ferito, salvato un canedi Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Notte di paura in Via Borro della Madonna a San Giovanni.

Inferno di fuoco nella notte: morta una donna, 9 persone in ospedaleÈ stata una notte terribile quella appena trascorsa nella zona di Via Monte Nero in città, quartiere Sant'Eustacchio a sud di Borgo Trento e a ovest...

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Video How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Contenuti e approfondimenti su Inferno di fuoco nella notte 6 furgoni...

Temi più discussi: Iran, il video di Teheran in fiamme: Israele scatena inferno; Inferno di fuoco a Sabbionara: le fiamme carbonizzano 300 tori. Sopravvissuti 500 capi grazie all’uso di ventilatori speciali; Inferno di fuoco in una stalla (VIDEO): fiamme e fumo altissimi, visibili a chilometri di distanza. Enorme dispiegamento di vigili del fuoco; Iran, raid di Israele sulla raffineria: inferno di fuoco a Teheran.

inferno di inferno di fuoco nellaInferno di fuoco in una stalla ad Avio, 120 pompieri impegnati per ore per domare le fiamme: morti circa 300 tori, in corso le operazioni di bonificaAVIO. E' tempo di primi bilanci dopo il devastante incendio che nella serata di ieri, lunedì 2 marzo, ha completamente distrutto l’allevamento di tori dell’azienda agricola Monte Stivo, uccidendo cent ... ildolomiti.it

inferno di inferno di fuoco nellaIran, raid di Israele sulla raffineria: inferno di fuoco a Teheran(Adnkronos) – I raid di Israele trasformano Teheran in un inferno di fuoco. L’Idf colpisce impianti petroliferi nell’area della ... cremonaoggi.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.