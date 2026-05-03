Moria di pesci in diversi corsi d' acqua del paese | scattano i controlli

Nelle ultime settimane sono stati segnalati numerosi casi di pesci morti in vari corsi d'acqua del paese, con alcune zone più colpite delle altre. Decine di esemplari sono stati trovati affioranti in diversi punti, in particolare vicino alle foci dei torrenti, tra cui il fiume Ganfo Pilandro. In risposta a queste segnalazioni, sono stati avviati controlli da parte delle autorità competenti.

Decine di pesci morti affiorati in più punti del territorio, soprattutto in corrispondenza delle foci dei torrenti: non solo nel Ganfo Pilandro. Le segnalazioni arrivate sul tavolo del Comune si stanno moltiplicando negli ultimi giorni, facendo scattare verifiche e controlli.Verifiche in corsoA.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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