Virtus Aversa da urlo | batte Ravenna e conquista l' accesso in semifinale

La Virtus Aversa ha ottenuto una vittoria importante a Ravenna, qualificandosi per le semifinali dei playoff promozione e puntando alla SuperLega. La squadra ha conquistato un risultato storico, segnando un traguardo significativo per la pallavolo della regione. La partita ha visto una prestazione convincente, che ha permesso alla formazione normanna di raggiungere un risultato di rilievo nel torneo nazionale.

A Ravenna la Virtus Aversa riscrive la storia. Raggiunge la semifinale dei play off promozione per accedere alla SuperLega, compie una delle imprese più belle degli ultimi anni e conquista il punto più alto per la pallavolo normanna. Una delle più belle partite della stagione, con un super Motzo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Volley A2, play off gara 1: impresa della Virtus Aversa che batte Ravenna, domenica in palio la semifinaleTempo di lettura: 3 minuti Il passaggio in semifinale dei play off per la SuperLega di Serie A2 si deciderà solamente a Gara3, a Ravenna. Volley A2, play off gara 2: impresa della Virtus Aversa che batte Ravenna, domenica in palio la semifinaleTempo di lettura: 3 minuti Il passaggio in semifinale dei play off per la SuperLega di Serie A2 si deciderà solamente a Gara3, a Ravenna. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consar Ravenna - Virtus Aversa in Diretta Streaming | DAZN IT; Play Off Serie A2: Aversa e Pineto staccano il pass per le Semifinali; Scattano i playoff di A2: per la Consar c’è la sfida contro la Virtus Aversa; Play Off A2: vanno avanti Pineto e Aversa. Virtus Aversa da urlo: batte Ravenna e conquista l'accesso in semifinaleQUINTO SET. Ace di Tiozzo, 3-6 e al cambio campo la Virtus Aversa è avanti di 2. Poi Ravenna pareggia, a 13. Poi il cuore Virtus: Guerrini in maniera clamorosa sigla il 13-14, poi la Consar spara out ... casertanews.it Pallavolo A2M PlayOff Promozione – Ravenna per volare in semifinale deve battere la tosta Virtus AversaProva a chiudere i conti domani sera, la Consar, e guadagnare, senza passare da gara3, l’accesso alle semifinali dei play off di A2. Ma per raggiungere questo traguardo sarà necessario battere per la ... ivolleymagazine.it Gara 3 decisiva, tutto in una notte. Domenica 19 aprile, alle ore 18, la Virtus Aversa sarà impegnata a Ravenna per una sfida che vale una stagione: in palio c’è l’accesso alla semifinale playoff. Una trasferta lunga, complicata, ma con un obiettivo chiarissimo: - facebook.com facebook