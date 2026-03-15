monza torna a volare alto tris da urlo palermo steso

Il Monza conquista una vittoria netta contro il Palermo, vincendo 3-0 in casa. La squadra di casa mette a segno tre gol senza subire reti, mantenendo il risultato anche nel secondo incontro tra le due formazioni. Il Palermo si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, ma si deve arrendere di fronte alla prestazione degli avversari. La partita si conclude con il Monza che festeggia la vittoria tra il suo pubblico.

L’onda rosanero, carica di ambizione, si infrange nel freddo della Brianza. La scena è ancora tutta del Monza che come all’andata travolge 3-0 il Palermo. Questa volta a domicilio, ma la sostanza non cambia. E il messaggio è forte e chiaro: nonostante qualche inciampo, quando conta i biancorossi rispondono sempre presenti. Zona promozione diretta blindata, Frosinone a meno quattro e Palermo a meno sei: distacchi importanti in ottica sogno Serie A. Un sogno sempre più concreto. Decidono le reti di un sempre più bomber Petagna, Ciurria e Colombo. Ma è il successo corale dell’intera squadra a lasciare il segno, come sottolinea anche il tecnico Paolo Bianco: "Questo gruppo quando deve reagire lo fa sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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