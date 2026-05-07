Ferrante | Torino fai lo scherzetto alla Juve nell’ultima giornata Salverebbe la stagione…

Il giocatore aveva espresso pubblicamente la speranza che la sua squadra potesse ricevere un aiuto dall'ultima giornata di campionato, augurandosi che il Torino potesse fare uno scherzo alla Juventus. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, in cui si riferiva alla possibilità di influenzare positivamente il risultato finale per evitare conseguenze spiacevoli. La frase ha attirato l’attenzione di media e tifosi, suscitando discussioni sulla situazione della stagione.

Ferrante: «Torino, fai lo scherzetto alla Juve nell’ultima giornata. Salverebbe la stagione.». Le parole dell’ex attaccante granata. Marco Ferrante è andato in rete 125 volte con la maglia granata. Possiede perciò tutti i titoli per parlare del Toro di oggi e lo ha fatto in un’intervista a Tuttosport motivando anche la squadra verso il derby con la Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata LA CONTESTAZIONE A SUPERGA – « Il popolo granata vuole sempre il bene della propria squadra e di coloro che indossano una maglia così prestigiosa. I tifosi sono sicuramente un po’ rammaricati per la stagione negativa, era anche preventivabile che nell’anniversario degli Invincibili ci potesse essere un po’ di maretta, ma tutto è sempre rimasto nei limiti della civiltà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrante: «Torino, fai lo scherzetto alla Juve nell’ultima giornata. Salverebbe la stagione…» Notizie correlate Ferrante carica il Toro: «Vincere o fermare la Juve e fargli uno scherzetto, sarebbe per i tifosi granata un regalone. In parte salverebbe la stagione»Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Diretta gol Serie A: Juve Sassuolo 1-1, Grosso fa lo scherzetto a SpallettiThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma...