L'attaccante, ex Juventus, non parteciperà alla partita della Fiorentina contro la Roma. La sua assenza è legata alla nascita del secondo figlio. La sua presenza è prevista per le prossime gare, ma non ci sono ancora date ufficiali per il suo rientro in campo. La squadra ha confermato che Kean non sarà disponibile per questa sfida.

di Francesco Spagnolo Kean, l’ex Juve non sarà a disposizione per la sfida della Fiorentina contro la Roma a causa della nascita del secondo figlio. Ecco i dettagli. La corsa all’Europa della Fiorentina subisce una brusca frenata proprio alla vigilia di uno scontro diretto fondamentale. La notizia che sta scuotendo l’ambiente gigliato riguarda Kean, il cui forfait per la prossima trasferta nella Capitale è ormai ufficiale. Per la squadra di Firenze si tratta di una perdita pesantissima, dato che l’attaccante era diventato il vero punto di riferimento del reparto offensivo in questa fase cruciale del campionato. La società toscana ha scelto la via della trasparenza per gestire il caso legato a Kean.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean, l’ex Juve ancora out: salterà la sfida contro la Roma. Il motivo della sua assenza e quando la Fiorentina lo avrà a disposizione

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