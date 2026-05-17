Brasile l’Italia conquista l’Apas Show | 31 aziende del Made in Italy
In Brasile, 31 aziende italiane parteciperanno all’Apas Show di San Paolo, portando una vasta gamma di prodotti del settore alimentare, delle bevande e dei macchinari per il settore alimentare. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione importante per le imprese italiane di espandere la propria presenza nel mercato brasiliano. Si discute anche di come l’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur possa influenzare le vendite di prodotti italiani nel paese sudamericano.
? Domande chiave Quali prodotti porteranno le 31 aziende italiane a San Paolo?. Come influenzerà l'accordo UE-Mercosur le vendite del Made in Italy?. Perché il Brasile è diventato il terzo mercato chiave in America?. Chi guiderà la delegazione italiana verso i distributori brasiliani?.? In Breve Importazioni brasiliane di prodotti italiani cresciute del 47,5% tra il 2022 e il 2025.. Milena Del Grosso coordina la delegazione ICE per l'internazionalizzazione delle imprese.. L'accordo UE-Mercosur favorisce l'accesso dei marchi italiani ai mercati sudamericani.. Brasile terzo mercato americano per l'export agroalimentare italiano dopo USA e Canada. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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