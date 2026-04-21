Montevarchi missione compiuta | salvezza raggiunta dopo la prova d’orgoglio di Siena

A Montevarchi, la squadra ha ottenuto la salvezza matematica dopo una partita caratterizzata da grande determinazione e solidità. La prestazione ha dimostrato un impegno concreto, permettendo di raggiungere l’obiettivo in anticipo rispetto alla fine del campionato. La vittoria permette di evitare i giochi di classifica e di mantenere la posizione in serie. La squadra si prepara ora alle ultime gare con maggiore serenità.

MONTEVARCHI Salvezza matematica con una delle prove migliori per coraggio, sostanza e affidabilità. Pareggiando in 10 per oltre un’ora in casa del Siena che nell’ultimo periodo rifilava gol a grappoli a qualunque avversario, il Montevarchi ha archiviato la pratica della permanenza in serie D con 180 minuti di anticipo e centrando il 12° risultato utile di fila. Brava, tosta e una volta tanto anche fortunata l’Aquila vista al Franchi, capace di colmare l’espulsione di Francalanci al 28’ serrando le fila e affidandosi anche ad un super Andrea Giusti. Il capitano, ex di turno con Cecconi e tra i desideri della Robur insieme al compagno di squadra per un ritorno in bianconero, ha parato con un intervento strepitosi il calcio di rigore di Lipari che poteva scrivere un’altra storia della sfida.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, missione compiuta: salvezza raggiunta dopo la prova d’orgoglio di Siena Notizie correlate Serie C1, per la Palermo Futsal Club missione salvezza compiutaLa squadra del presidente Gabriele Pazzaglia scrive un’altra pagina della propria storia. Leggi anche: MISSIONE COMPIUTA! L’Italia scrive un’epocale pagina di storia: bronzo alle Olimpiadi nella prova a squadre, Rizzo decisivo!