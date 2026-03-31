Serie C1 per la Palermo Futsal Club missione salvezza compiuta

La Palermo Futsal Club ha conseguito la salvezza nel campionato di Serie C1, raggiungendo l’obiettivo alla sua prima partecipazione nel torneo e come squadra neopromossa. La società, guidata dal presidente Gabriele Pazzaglia, ha scritto un nuovo capitolo nella propria storia sportiva, confermando la propria presenza nel massimo campionato regionale.

La squadra del presidente Gabriele Pazzaglia scrive un’altra pagina della propria storia. Salvezza raggiunta nel campionato di serie C1 da neopromossa e da esordiente. Decisiva la vittoria contro gli 89ers con il risultato finale di 11-5. Mattatore di giornata Louati, autore di una cinquina. Ad andare in rete anche Lucchese, Gennaro e La Fiura con delle doppiette. La prima frazione di gioco si apre con la rete dei padroni di casa firmata da Louati. Il laterale del Palermo sfrutta un grande assist di Lucchese per timbrare il cartellino. Gli avversari provano a rispondere e mettono a dura prova Morrione ma ecco che ancora Louati, servito questa volta da Gennaro, insacca in rete. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Serie C1, per la Palermo Futsal Club missione salvezza compiuta Articoli correlati Match d’alta classifica al Pala Don Bosco per la 18ª giornata di Serie C1, il Pioppo Futsal fa visita al Palermo C5Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo andrà in scena la 18ª giornata del Campionato di Serie C1 con i gialloverdi del Pioppo Futsal ospiti... Pioppo Futsal alla ricerca di punti importanti per la classifica, oggi arriva il Palermo Futsal ClubOggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco in occasione della 23ª giornata del Campionato di Serie C1, a fare visita ai gialloverdi il... Palermo C5 - Palermo Futsal Club LIVE | Serie C1 Sicilia | Diretta Futsal Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Scheda squadra Athletic Club Palermo; Calcio A 5: In campo Serie B, C1 e C2; Scheda squadra Athletic Club Palermo; Scheda squadra Athletic Club Palermo. Serie C1, per la Palermo Futsal Club missione salvezza compiutaLa squadra del presidente Gabriele Pazzaglia scrive un’altra pagina della propria storia. Salvezza raggiunta nel campionato di serie C1 da neopromossa e da esordiente. Decisiva la vittoria contro gli ... palermotoday.it Futsal - Salvezza rimandata per il Palermo Futsal Club: il racconto e gli highlights del derby con l'Oratorio S.Vincenzo facebook