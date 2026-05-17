I dati più recenti pubblicati da THR indicano che il film con protagonista Michael ha raggiunto i 700 milioni di dollari al box office negli Stati Uniti, confermando il suo successo. Nel frattempo, il secondo capitolo di Mortal Kombat ha subito un calo di incassi, risultando meno performante rispetto alle aspettative. La classifica settimanale mostra chiaramente la posizione di leadership conquistata dal film con Michael, mentre Mortal Kombat II si trova in difficoltà, con risultati inferiori rispetto alle uscite precedenti.

I dati definitivi distribuiti da THR certificano il ritorno ufficiale di Michael in vetta alla classifica del Box Office USA. Nel suo quarto fine settimana, il biopic diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King ha incassato 26.3 milioni di dollari nel mercato nordamericano, una cifra che le ha permesso di scalzare Il diavolo veste Prada 2 e, soprattutto, di abbattere il muro dei 700 milioni di dollari globali. Il traguardo consolida il primato dell’opera di Lionsgate, che già la scorsa settimana aveva superato gli incassi storici di Bohemian Rhapsody. La tenuta della pellicola nei mercati internazionali, gestiti da Universal, ha spinto il bottino estero a 421. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA: Michael compie il miracolo da 700 milioni, mentre Mortal Kombat II va KO

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'Michael' Movie DOMINATES Box Office With Massive $217 Million Opening

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