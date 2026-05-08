Mortal Kombat II ha debuttato nelle sale cinematografiche statunitensi, attirando l’attenzione con le prime proiezioni. Le anteprime di questo sequel indicano un avvio forte al botteghino, con risultati che già fanno parlare di un esordio importante. La pellicola, attesa da molti fan, si presenta come uno dei grandi appuntamenti del momento.

Mortal Kombat II è ufficialmente sceso nell’arena del Box Office USA, e i primi colpi messi a segno sono decisamente pesanti. Secondo i dati riportati da Deadline, il sequel targato New Line Cinema ha incassato ben 5.2 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, con proiezioni iniziate alle 15:00. Un risultato solido che posiziona la pellicola a brevissima distanza dai 5.5 milioni raccolti nello stesso periodo lo scorso anno da Final Destination: Bloodlines, confermando la grande attesa dei fan per questo nuovo scontro brutale sul grande schermo. Il debutto di questo weekend è stimato sulla soglia dei 40 milioni di dollari, una cifra che segnerebbe un distacco netto rispetto al capitolo del 2021.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mortal Kombat II ruggisce al Box Office USA: le anteprime promettono un grande esordio

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