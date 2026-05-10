Al cinema negli Stati Uniti, due grandi produzioni si affrontano durante la Festa della Mamma: da un lato il film di arti marziali, dall’altro il sequel di un celebre film di moda. Entrambi i titoli sono stati distribuiti nelle sale e si contendono le prime posizioni della classifica settimanale. La sfida coinvolge due generi molto diversi, attirando pubblici con interessi differenti. La competizione tra i due film sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Il Box Office USA è teatro di uno scontro senza esclusione di colpi tra due mondi diametralmente opposti. Secondo quanto riportato da THR, Mortal Kombat II e Il Diavolo veste Prada 2 sono impegnati in una gara serratissima per la prima posizione. Il sequel della New Line, trainato da un pubblico maschile superiore al 75%, ha dominato la giornata di venerdì con un incasso di circa 17 milioni di dollari (inclusi i 5.2 milioni delle anteprime), proiettandosi verso un debutto domestico stimato tra i 40 e i 41 milioni di dollari. A prescindere, si tratterà di un risultato straordinario che conferma l’ottimo stato di salute di questo genere, tema che abbiamo esplorato nel nostro speciale sull’evoluzione del rapporto tra Videogame e Cinema.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Guerra dei generi al Box Office USA: Mortal Kombat II e Il Diavolo veste Prada 2 si sfidano per la Festa della Mamma

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