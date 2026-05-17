Il biopic dedicato a Michael si avvicina a mantenere la prima posizione nel Box Office USA durante il quarto fine settimana di programmazione. Le stime indicano altri 27 milioni di dollari guadagnati nel mercato domestico, portando il totale delle entrate nazionali a circa 600 milioni di dollari. A livello globale, il film ha già superato questa cifra, raggiungendo un incasso superiore. La pellicola continua a catturare l’interesse del pubblico e a riscuotere successo nelle sale.

Il biopic Michael è proiettato verso la riconquista del primo posto nel suo quarto fine settimana al Box Office USA, con una stima di altri 27 milioni di dollari a livello domestico dopo aver superato i 600 milioni globali. La pellicola diretta da Antoine Fuqua e prodotta da Graham King si avvia a confermarsi come il film biografico musicale con il maggior incasso di sempre nel Nord America. Le proiezioni di questo fine settimana sono state diffuse da THR. I dati ufficiali saranno aggiornati in un nuovo articolo. Il film di Lionsgate starebbe beneficiando del brusco rallentamento di Mortal Kombat II, che non sembra intenzionato a fare breccia oltre la cerchia dei fan più accaniti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA: il biopic Michael verso il ritorno in vetta nelle proiezioni del weekend

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