Effetto Michael | il Re del Pop trascina il Box Office Italia verso numeri da record

Il fine settimana nel settore cinematografico italiano ha registrato un aumento del 57% rispetto all’anno precedente. Questa crescita è attribuibile in larga parte al successo di un film dedicato a un artista musicale molto famoso, che ha portato il pubblico nelle sale in modo consistente. I dati evidenziano un risultato positivo per il mercato, con numeri che non si vedevano da tempo.

Secondo i dati forniti da Cineguru, il Box Office Italia del weekend del 23-26 aprile si è chiuso con un incasso complessivo di quasi 7.9 milioni di euro, trainato come anticipato da un unico, grande protagonista: Michael. Il biopic sulla popstar più iconica di sempre ha letteralmente dominato la scena, confermando l’incredibile accoglienza già registrata a livello globale, come abbiamo analizzato nel nostro approfondimento sul risultato al box office USA. Il film di Antoine Fuqua ha esordito con 5.3 milioni di euro nel solo fine settimana, raggiungendo un totale di 6.4 milioni in soli cinque giorni di programmazione. Numeri che lo pongono in diretta competizione con i grandi successi del genere, superando già i totali di titoli come Elvis e A Complete Unknown.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Effetto Michael: il Re del Pop trascina il Box Office Italia verso numeri da record Notizie correlate Fenomeno Michael: il Re del Pop conquista il Box Office mondiale con un debutto da 217 milioniIl Re del Pop ha compiuto il suo ultimo, incredibile “moonwalk” direttamente in cima alle classifiche mondiali. Effetto Margot Robbie anche in Italia: Cime Tempestose travolge il Box Office in un weekend da recordIl cinema italiano gode di ottima salute: il Box Office Italia nel weekend dal 12 al 15 febbraio ha registrato un incasso complessivo di 9. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: ‘Michael’: nelle sale da oggi il biopic che fa ballare i fan e divide i critici; Michael, il film che non voleva disturbare: Jaafar Jackson incanta, ma il Re del Pop resta un mistero; Michael, il nuovo biopic su Michael Jackson: trama, cast e tutto quello che devi sapere; Michael Jackson: l'evoluzione estetica degli hairlook del Re del Pop.