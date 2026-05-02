Re del Pop e del Box Office | Michael supera Elvis e diventa il secondo biopic musicale più visto di sempre

Un film dedicato a Michael Jackson sta facendo notizia nel mondo del cinema, avendo superato i 300 milioni di dollari di incasso globale. La pellicola, distribuita da Lionsgate, si posiziona come il secondo biopic musicale più visto di sempre, superando le cifre raggiunte da un altro celebre artista. La notizia è stata confermata da Deadline, evidenziando il successo del film a livello internazionale.

Il fenomeno Michael non accenna a fermarsi e riscrive la storia del cinema. Nella giornata di oggi, la pellicola di Lionsgate dedicata a Michael Jackson supererà la soglia dei 300 milioni di dollari d’incasso globale, la notizia è stata confermata da Deadline. Questo risultato permette al film di superare ufficialmente Elvis di Warner Bros (fermo a 288.6 milioni), conquistando la seconda posizione tra i biopic musicali di maggior successo di sempre, posizionandosi solo dietro l’irraggiungibile Bohemian Rhapsody. Diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, il film ha mostrato una tenuta straordinaria in tutti i mercati internazionali, nonostante la concorrenza di titoli attesi come Il diavolo veste Prada 2 e le condizioni meteo favorevoli in Europa che solitamente allontanano il pubblico dalle sale.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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