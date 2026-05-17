Nel match tra Boulazac e AS Monaco, la squadra di casa ha iniziato con un pareggio, ma nel corso della partita ha preso il sopravvento e ha concluso con una vittoria netta. Dopo aver pareggiato all’inizio, Boulazac ha segnato diversi punti consecutivi, aumentando progressivamente il distacco. La squadra ospite non è riuscita a reagire, consentendo a Boulazac di consolidare il suo vantaggio e di controllare il ritmo fino al termine del confronto.

? Punti chiave Come ha fatto il Boulazac a trasformare il pareggio iniziale in un vantaggio schiacciante?. Chi sono i giocatori chiave che hanno determinato il dominio sotto canestro?. Perché la scarsa precisione da tre punti ha penalizzato il Roca Team?. Come potrà il Monaco gestire l'assenza di elementi chiave nei playoff?.? In Breve Miyem segna 17 punti e cattura 13 rimbalzi per il Boulazac.. Cherry distribuisce 9 assist mentre Monaco registra solo 12 assist totali.. Monaco tira 7 su 30 da tre punti con il 25% di precisione.. I playoff iniziano lunedì 25 maggio alla Salle Gaston Medicin.. Il Boulazac ha battuto l’AS Monaco per 92-74 sul parquet del Le Palio, chiudendo l’ultima giornata di Betclic Elite con un distacco di diciotto punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boulazac travolge l’AS Monaco: dominio totale prima dei playoff

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