Atletico Lucca travolge Avenza | 3-1 e dominio totale

Sabato 14 marzo 2026, allo stadio Henderson di Lucca, l’Atletico Lucca ha vinto 3-1 contro la San Marco Avenza nel campionato Juniores Regionali. La squadra di casa ha dominato l’incontro, mettendo a segno tre gol, mentre l’avversario ha segnato un gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1 a favore dell’Atletico Lucca.

Sabato 14 marzo 2026, allo stadio Henderson di Lucca, l’Atletico Lucca ha battuto la San Marco Avenza per 3-1 nel campionato Juniores Regionali. La partita si è conclusa con tre reti dei padroni di casa contro il gol parziale del capitano avenzino Cacciatori. L’incontro ha i rossoneri imporsi grazie a una solida organizzazione tattica e a tre azioni decisive nei minuti centrali della gara. Nonostante la reazione degli ospiti e un cartone rosso al settantasettesimo minuto, il risultato finale non è stato messo in discussione. La concretezza tattica contro la speranza avenzina. Lo scontro ha rappresentato uno scontro tra due approcci diversi alla competizione calcistica giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Lucca travolge Avenza: 3-1 e dominio totale Articoli correlati Roma, dominio e riscatto: il fortino Olimpico travolge la CremoneseI giallorossi di Gasperini ritrovano la via del successo con un netto 3-0: le firme di Cristante, Ndicka e del giovane Pisilli annientano la... Basket Serie C. Folgore, dominio totale. Sancat annichilitafolgore fucecchio 95 sancat firenze 73 FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Bonicoli 4, Mbaye 8, Guerriero 4, Galligani 5, Orsini Si.