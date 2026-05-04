Playoff Civitanova travolge la Tarros | dominio totale da 83-60

Nella partita di playoff, Civitanova ha vinto con un punteggio di 83-60 contro la Tarros, evidenziando un dominio netto sul campo. La difesa della squadra di casa ha impedito alla squadra avversaria di segnare con facilità, mantenendo un ritmo elevato durante tutta la gara. Due giocatori si sono distinti sotto canestro, contribuendo in modo significativo alla vittoria della formazione locale. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con i giocatori che hanno dato il massimo in ogni fase.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa di Civitanova a bloccare la Tarros?. Chi sono stati i due giocatori chiave nel dominio sotto canestro?. Perché la squadra di Ricci non è riuscita a contenere l'impeto avversario?. Cosa deve cambiare lo Spezia per evitare lo svantaggio critico in serie?.? In Breve Kaba segna 18 punti e Liberati 17 per la vittoria di Civitanova.. De Florio, Diodati, Santi e Mwambila contribuiscono con almeno 10 punti ciascuno.. Pesenato realizza 13 punti mentre Cellerini ne segna 9 per la Tarros.. Vantaggio di 29 punti per Civitanova alla conclusione del terzo tempo.. La B-Chem Virtus Civitanova ha dominato la gara d’apertura degli ottavi di playoff battendo la Tarros Spezia per 83-60, scatenando l’entusiasmo del palazzetto locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Civitanova travolge la Tarros: dominio totale da 83-60 Notizie correlate La Tarros parte da Civitanova. Play-off, ecco i due tabelloniCome ipotizzato e già anticipato su queste colonne, la post season della Tarros inizierà da Civitanova Marche. Atletico Lucca travolge Avenza: 3-1 e dominio totaleSabato 14 marzo 2026, allo stadio Henderson di Lucca, l’Atletico Lucca ha battuto la San Marco Avenza per 3-1 nel campionato Juniores Regionali. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Playoff G1, la Mens Sana Siena travolge la Pallacanestro Jesi in Gara 1. Civitanova schiacciasassi, la Tarros perde netto. E ora vuole rifarsi in gara-2B-Chem Virtus Civitanova - Spezia Basket Club 83-60 Parziali: 21-15, 22-12, 23-10, 17-23 B-Chem Virtus Civitanova: Lamine Kaba 18, Iannotti, Luciani 5, ... cittadellaspezia.com Lube, un'attesa da playoff: solo domani sera Civitanova conoscerà chi sfiderà ai quarti di finale tra Verona, Trento, e PiacenzaCIVITANOVA L’ultima giornata di regular season, che si giocherà domani sera alle 20.30 sarà un turno molto importante per la Cucine Lube che solo all’ultimo conoscerà il nome dell’avversaria che ... corriereadriatico.it