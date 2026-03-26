Un uomo con numerosi precedenti ha inviato alla ex video e messaggi vocali in cui minacciava di aggredirla, dichiarando di arrivare con un coltello. Successivamente, è stato arrestato e si trova in carcere. La donna aveva ricevuto numerose chiamate e messaggi prima dell’episodio. La polizia ha avviato le indagini per accertare quanto accaduto e verificare eventuali altre minacce.

Una scena da thriller. Lui che tempesta di chiamate lei e invia videomessaggi e vocali preannunciandole un’aggressione letale: "Vi do le coltellate in faccia, sto arrivando". In quel momento, la sera del 19 marzo, il quarantenne sa già che ad attenderlo c’è il carcere, ma non rinuncia all’ultima intimidazione all’ex compagna. Poco dopo, però, la sua auto viene fermata casualmente da una pattuglia della Stradale di Chiari: nelle banche dati, aggiornate nelle ore immediatamente precedenti dagli investigatori del commissariato Porta Genova, il suo nome risulta associato a un rintraccio per esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Così il quarantenne viene arrestato e portato nel carcere di Brescia Canton Mombello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Vi do le coltellate in faccia, arrivo". Botte e video-minacce alla sua ex. In cella lo stalker pluripregiudicato

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